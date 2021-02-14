Количество долгостроев в Москве сокращается

Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Из перечня долгостроев столицы в этом году исключат еще 25 объектов. Об этом в субботу сообщили в пресс-службе Комплекса градостроительной политики и строительства города.

Один из таких объектов находится в деревне Марушкино в Новой Москве. Строительство жилого комплекса началось в 2006 году, потом было приостановлено и возобновлено в 2013 году. Однако работы продвигались очень медленно, и только в 2018 году по решению мэра Москвы этот объект передали другому застройщику.

— На сегодняшний день завершены работы по проектированию и получено положительное заключение экспертизы проектной документации, — рассказали в Стройкомплексе. — Ведутся работы по оформлению разрешения на строительство.

Как уточнили ранее в пресс-службе Департамента градостроительной политики Москвы, в прошлом году из перечня долгостроев столицы исключили свыше 40 объектов. К началу 2021 года в этом списке оставалось более 200 незавершенных зданий.

В ближайшее время возобновится строительство второй очереди культурно-спортивного центра «Чайка». На средства города достроят дом на 210 квартир в поселении Кокошкино. Инвестиционный контракт на его возведение заключили еще в 2004 году, с тех пор люди ждут, когда получат ключи от жилья. Площадь объекта составляет 16 500 квадратных метров.

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