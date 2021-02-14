Новак: Строительство газопровода «Северный поток — 2» завершилось на 95 процентов

Фото: Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

Строительство газопровода «Северный поток — 2» завершилось более чем на 95 процентов. Об этом сообщил вице-премьер России Александр Новак.

По его словам, проведение магистрального газопровода является коммерческим проектом, в котором заинтересованы другие государства.

— «Северный поток — 2» — это коммерческий проект, который реализуется в первую очередь иностранными компаниями, которые заинтересованы в поставках газа из России. В рамках проекта создано совместное предприятие, которое практически уже более чем на 95 процентов реализовало этот проект, — отметил вице-премьер.

О ходе строительства газопровода Новак рассказал в воскресенье, 14 февраля, в программе «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на телеканале «Россия 1».

Российский газопровод «Северный поток — 2»

«Северный поток — 2» предусматривает транзит газа из России в Германию через Балтийское море. Разрешение на строительство уже выдали ФРГ, Финляндия и Швеция. Против проекта выступают США, Украина и Латвия. Лидеры этих государств считают его политическим, однако президент России Владимир Путин неоднократно опровергал данное мнение, утверждая, что РФ преследует исключительно экономические цели.

45-й президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет государства, который предусматривает санкции в отношении компаний, участвующих в строительстве газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток».

Летом 2020 года Сенат США одобрил оборонный бюджет на 2021 год. В документе предусмотрено введение новых санкций в отношении «Северного потока — 2». Уже действующие рестрикции распространяются на организации, которые занимаются прокладкой труб, и на причастные к этому страховые компании.

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