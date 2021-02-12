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МИД объяснил слова Лаврова о готовности разорвать отношения с Евросоюзом
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

МИД объяснил слова Лаврова о готовности разорвать отношения с Евросоюзом

Ростислав Зубков

Внешняя политика

Москва готова разорвать отношения с Евросоюзом, но только по его инициативе. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел России.

— Мы готовы к разрыву, если он пройдет по инициативе ЕС, — приводит РИА Новости заявление ведомства.

В МИД призвали европейских коллег к равноправному и взаимоуважительному сотрудничеству.

Ранее глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил в интервью Владимиру Соловьеву, что Россия готова оборвать связи с Евросоюзом, если он введет санкции, создающие риски в самых чувствительных сферах экономик.

В Кремле уточнили, что разрыв отношений возможен, но РФ настаивает на сотрудничестве с ЕС. Связи могут быть оборваны только в связи с недоброжелательными шагами Брюсселя.

Читайте также: В Кремле оценили перспективу отношений РФ и ЕС в случае новых санкций

ЕвросоюзотношенияМИД России
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