МИД объяснил слова Лаврова о готовности разорвать отношения с Евросоюзом
Москва готова разорвать отношения с Евросоюзом, но только по его инициативе. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел России.
— Мы готовы к разрыву, если он пройдет по инициативе ЕС, — приводит РИА Новости заявление ведомства.
В МИД призвали европейских коллег к равноправному и взаимоуважительному сотрудничеству.
Ранее глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил в интервью Владимиру Соловьеву, что Россия готова оборвать связи с Евросоюзом, если он введет санкции, создающие риски в самых чувствительных сферах экономик.
В Кремле уточнили, что разрыв отношений возможен, но РФ настаивает на сотрудничестве с ЕС. Связи могут быть оборваны только в связи с недоброжелательными шагами Брюсселя.
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