Лавров заявил о готовности России разорвать отношения с Евросоюзом

Фото: МИД РФ

Москва может разорвать связи с Европейским союзом, если он продолжит вводить санкции, которые создают риски для российской экономики. Об этом министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил в интервью Владимиру Соловьеву.

По словам Лаврова, Россия готова прекратить отношения, если Брюссель еще раз наложит ограничительные меры, создающие риски в самых чувствительных сферах экономики РФ.

— Мы не хотим как бы изолироваться от мировой жизни, но надо быть готовым к этому. Хочешь мира — готовься к войне, — заявил глава МИД в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE».

Ранее Лавров заявил о ненормальных отношениях между Россией и ЕС.

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