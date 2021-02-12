Боррель назвал условие нормализации отношений между России и Евросоюзом

Жозеп Боррель подчеркнул, что Евросоюз защищает суверенитет и территориальную целостность Украины / Фото: flickr / European Parliament

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщил, что отношения между Россией и Евросоюзом не нормализуются до тех пор, пока не будут выполнены Минские соглашения. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам заседания Совета ассоциации ЕС — Украина в Брюсселе.

Боррель отметил, что данный вопрос обсуждался с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым во время визита в Москву 5 февраля. Он подчеркнул, что Евросоюз «защищает суверенитет и территориальную целостность Украины и призывает к реализации Минских соглашений». Глава дипломатии ЕС назвал это «четким условием» в отношениях между Россией и Евросоюзом, сообщает ТАСС.

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.

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