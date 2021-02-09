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МИД РФ: ЕС хотел устроить России «публичную порку» во время визита Борреля
Фото: МИД РФ

МИД РФ: ЕС хотел устроить России «публичную порку» во время визита Борреля

Виктория Родимкина

Внешняя политика

Европейский союз планировал в ходе визита в Москву своего представителя по внешней политике и политике безопасности Жозепа Борреля устроить России «публичную порку», но не получилось. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова во вторник, 9 февраля.

По ее словам, когда у западных партнеров «не получается порка, у них начинается истерика».

— Задача (Борреля — прим. «ВМ») была провести эту публичную порку, которую они, мне кажется, очень тщательно планировали, — пояснила официальный представитель МИД РФ в эфире радиостанции «Вести FM».

Однако, отметила Мария Захарова, этого сделать не получилось. По мнению представителя российского дипведомства, этого не произошло из-за того, что Россия предложила обсудить реальные вопросы — от проблем до перспектив развития.

Напомним, 7 февраля Боррель в своем блоге написал, что итоги его поездки в Москву говорят о незаинтересованности России в улучшении отношений с Евросоюзом. Также он сообщил, что ЕС может ввести очередные санкции в отношении РФ.

В МИД РФ позже выразили удивление оценками, которые Боррель дал своему визиту в Россию, так как они сильно разнятся с его предыдущими заявлениями.

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Мария ЗахароваМИД РФЕС
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