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Кремль: Москва заинтересована в возрождении отношений с Брюсселем
Фото: Пресс-служба Госдумы

Кремль: Москва заинтересована в возрождении отношений с Брюсселем

Виктория Родимкина

Внешняя политика

Россия была и остается заинтересована в возрождении отношений с Евросоюзом. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в понедельник, 8 февраля.

Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель в своем блоге написал, что итоги его поездки в Москву говорят о незаинтересованности России в улучшении отношений с Евросоюзом. Также он сообщил, что ЕС может ввести очередные санкции в отношении Москвы.

В МИД РФ выразили удивление оценкам, которые Боррель дал своему визиту в Россию, так как они сильно разнятся с его предыдущими заявлениями.

Дмитрий Песков отметил, что в курсе реакции МИД РФ на оценку Борреля своей поездки в Москву.

— Россия были и остается заинтересованной в возрождении отношений между Москвой и Брюсселем, — заявил представитель Кремля.

Он пояснил, что Москва не была инициатором сворачивания отношений между РФ и ЕС, передает РИА Новости.

Пресс-секретарь президента России добавил, что отношения создаются в соответствии с интересами сторон. Кремль выступает решительно против вмешательства в интересы друг друга. Однако, по словам Пескова, это не значит, что Москва хотела бы ухудшения отношений с ЕС.

Читайте также: Европейская внешнеполитическая служба оценила визит Борреля в Россию

Дмитрий ПесковЕвросоюз и РоссияКремль
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