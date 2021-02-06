Европейская внешнеполитическая служба оценила визит Борреля в Россию

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Высокий представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель во время своего визита в Москву, который прошел с 4 по 6 февраля, провел широкое обсуждение отношений между ЕС и РФ. Об этом сообщается в коммюнике по итогу этого визита.

Отмечается, что глава дипломатии Евросоюза на встрече с главой Министерства иностранных дел России Сергеем Лавровым обсудил вопрос глобальной геополитической обстановки.

— Дипломатические каналы должны оставаться открытыми не только для деэскалации кризисов или инцидентов, но и для прямого обмена мнениями, передачи твердых и откровенных посланий, — заявил сам Боррель, оценивая результат своей поездки.

Он отметил, что предоставит информацию об итогах визита в Россию коллегам из Евросоюза во время выступления на Совете по иностранным делам 22 февраля. Там состоится специальное обсуждение отношений сторон накануне дебатов по отношениям между ЕС и Россией на Европейском совете, запланированном на март, сообщает Интерфакс.

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