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В Кремле заявили об искажении слов Лаврова о разрыве отношений с Евросоюзом
Фото: Пресс-служба Госдумы

В Кремле заявили об искажении слов Лаврова о разрыве отношений с Евросоюзом

Ростислав Зубков

Внешняя политика

Смысл заявлений министра иностранных дел России Сергея Лаврова о готовности разорвать отношения с Евросоюзом был искажен. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее глава МИД сказал, что в случае новых европейских санкций, создающих риски для чувствительных сфер экономики, Москва готова разорвать отношения с ЕС.

В свою очередь Песков призвал не перевирать слова Лаврова и не делать из этого сенсацию.

— Смысл как раз заключается в том, что мы не хотим этого — мы хотим развивать отношения с Евросоюзом, но если Евросоюз пойдет по этому пути, то тогда да — мы будем готовы, — подчеркнул представитель Кремля.

Как передает РИА Новости, Песков добавил, что надо быть «готовыми к худшему».

Читайте также: СМИ: Евросоюз может ввести санкции в отношении России в феврале

Сергей ЛавровДмитрий ПесковЕвросоюз
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