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СМИ: Евросоюз может ввести санкции в отношении России в феврале
Фото: pixabay.com/ru/

СМИ: Евросоюз может ввести санкции в отношении России в феврале

Кирилл Николаев

Внешняя политика

Европейский союз может ввести санкции в отношении России в феврале. Об этом в четверг, 11 февраля, сообщает агентство Reuters со ссылкой на дипломатические источники.

Отмечается, что за введение санкций выступают Франция, Германия, Польша, Чехия, Румыния и страны Балтии. Решение о принятии ограничительных мер в отношении РФ может быть принято на заседании Совета глав МИД ЕС 22 февраля.

Ранее МИД России предостерег Евросоюз от новых санкций. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, на санкции Евросоюза (ЕС) последует соразмерный ответ. Она отметила, что подобное решение ЕС будет особенно цинично выглядеть на фоне тотального игнорирования Брюсселем нарушений прав русскоязычного населения и СМИ в странах союза.

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