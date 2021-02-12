В Кремле оценили перспективу отношений РФ и ЕС в случае новых санкций

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Россия должна быть заранее готова к самостоятельности, если ей придется столкнуться с новыми санкциями Евросоюза. Такое мнение выразил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров сказал, что Москва готова к разрыву отношений с ЕС, если Брюссель введет санкции, создающие риски для чувствительных сфер экономики.

Песков подтвердил, что РФ должна быть готова к «таким недружественным шагам».

— Это на тот случай, если безумие возобладает и подобные недружественные проявления будут иметь место, — приводит РИА Новости его слова.

Он уточнил, что Россия также должна быть самодостаточной.

Читайте также: СМИ: Евросоюз может ввести санкции в отношении России в феврале