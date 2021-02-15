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Названы самые высокооплачиваемые вакансии в Москве в феврале
Фото: pixabay.com

Названы самые высокооплачиваемые вакансии в Москве в феврале

Виктория Родимкина

Рынок труда

В Москве директор по строительству сможет получать в феврале одну из самых высоких зарплат — от 450 тысяч рублей. Об этом свидетельствуют данные сервиса по поиску работы Superjob.

По данным исследования, российский рынок труда в феврале продолжает восстанавливаться. Согласно опросу, рекрутинговая активность работодателей в первые две недели февраля на 7-9 процентов выше, чем в аналогичные периоды прошлых лет.

Так, помимо директора по строительству, в Москве на хорошую зарплату в феврале могут претендовать директор службы технического заказчика — ему могут платить от 400 тысяч рублей в месяц, а также старший разработчик PHP. Он будет получать от 300 до 340 тысяч рублей. Также в список высокооплачиваемых вакансий входит позиция IT-директора, ему предлагают от 300 тысяч рублей, а врачу-хирургу в Москве будут платить от 250 до 300 тысяч рублей в месяц.

Опрос показал, что в Санкт-Петербурге руководитель региональной дирекции технического заказчика может получать от 350 тысяч рублей, а менеджер по продаже медоборудования — от 300 тысяч рублей. Также высокую зарплату предлагают врачам-стоматологам — от 200 тысяч рублей.

В Волгограде программист Bitrix может получать зарплату от 120 тысяч до 140 тысяч рублей в месяц, разработчик BI — 126 тысяч рублей.

Одну из самых высоких зарплат в регионах предлагают стоматологу-ортодонту в Нижнем Новгороде — от 300 тысяч рублей, сообщает ТАСС.

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