Эксперт назвал валюты, которые являются опасными для инвестиций

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Рискованно в ближайшее время покупать не только признанные «маргиналы» вроде северокорейской воны или венесуэльского боливара, но и китайский юань, гонконгский доллар. Об этом заявил доцент кафедры теории кредита и финансового менеджмента экономического факультета СПбГУ Александр Казанский.

По его словам, юань часто называют надежной и перспективной для вложений валютой, объясняя это тем, что китайская экономика быстро восстанавливается. Но это не так, отметил эксперт.

— В условиях высокой вероятности прекращения торговой войны с США и стимулирования экспорта, китайской экономике не нужен дорогой юань, — сказал Александр Казанский.

Он уточнил, что гонконгский доллар долгое время был переоценен, но начавшаяся в 2018 году регрессия, делает его опасной для инвестиций валютой. За минувшие месяцы он значительно колебался по отношению к рублю.

Кроме того, специалист добавил, что не стоит рассматривать для покупки с целью инвестиции и почти все африканские и латиноамериканские валюты, сообщает агентство «Прайм».

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