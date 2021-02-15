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Объект культурного наследия отремонтируют на Остоженке в Москве
Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Объект культурного наследия отремонтируют на Остоженке в Москве

Ксения Монахова

Город
Остоженка, дом 7, строение 1Карта всех событий

Здание Варваринского акционерного общества домовладельцев в Москве будет отреставрировано. Об этом в понедельник, 15 февраля, рассказала руководитель Мосгосэкспертизы Анна Яковлева.

Объект культурного наследия находится по адресу улица Остоженка, дом 7, строение 1. По словам Яковлевой, все необходимые документы по проекту уже согласованы. Планируется отремонтировать чердачные и подвальные помещения, цоколь. Фасад очистят от старой краски, обработают и подготовят к окрашиванию.

— Будут отремонтированы архитектурные элементы и окна. Специалисты установят входные двери в подъезд, оборудованные запирающим устройством и домофоном, а также номерные таблички на входах в подъезды и кронштейны для фасадного флагштока, — уточнила руководитель Мосгосэкспертизы.

Отмечается, что специалисты переделают системы электроснабжения, водоснабжения и водоотведения. Также запланирован ремонт лестничных площадок. Будут приведены в порядок металлические ограждения, деревянные поручни отшлифуют и отполируют. В рамках работ обновят ступени и плинтус. В подъездах будут установлены металлические почтовые ящики, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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