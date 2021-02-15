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Грузовой корабль «Прогресс МС-16» отправили на МКС с запасом еды
Фото: youtube.com / Космический центр «Южный»

Грузовой корабль «Прогресс МС-16» отправили на МКС с запасом еды

Виктория Родимкина

Технологии

Грузовой корабль «Прогресс МС-16», который был запущен с космодрома Байконур 15 февраля, доставлен на орбиту. Трансляция ведется на сайте «Роскосмоса».

Ракета-носитель «Союз-2.1а» с грузовиком стартовала в 7.45 по московскому времени с 31-й площадки космодрома. Это был второй российский космический пуск в этом году и первый с Байконура.

В 7:54 по Москве «Прогресс» отделился от третьей ступени ракеты и вышел на орбиту. Путь грузового корабля до МКС займет два дня, его стыковка произойдет 17 февраля в 9:20 по московскому времени.

На корабле находится около 2,5 тонны грузов, из них 600 килограммов топлива для дозаправки МКС, 420 литров питьевой воды и около 1,4 тысячи килограммов различного оборудования и материалов.

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