Новый спортивный комплекс построят для волейбольной школы в Текстильщиках

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Россия, Москва, Волжский бульвар, 8к1 Карта всех событий

Для волейбольной школы олимпийского резерва № 65 «Ника» будет построен спортивный комплекс с тремя трансформирующимися игровыми площадками и бассейном. Об этом в понедельник, 15 февраля, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Новый спортивный комплекс будет насчитывать более 7,5 тысячи квадратных метров. Он расположится по адресу: Волжский бульвар, владение 8. Ввести спорткомплекс в эксплуатацию планируется в 2022 году.

— Для одной из ведущих волейбольных школ Москвы — школы олимпийского резерва № 65 «Ника» — в Текстильщиках построят спортивный комплекс. Сейчас школа не имеет собственного здания, занятия проводятся в разных спортзалах на востоке и юго-востоке Москвы, — отметил Андрей Бочкарев.

Сообщается, что в состав нового спорткомплекса войдет игровой зал с трансформирующимися перегородками для игры в волейбол. Там возведут трибуны на 300 человек, построят тренажерный зал и бассейн. В процессе соревнований три тренировочные площадки будут трансформироваться в одну.

По словам руководителя Департамента строительства Москвы Рафика Загрутдинова, на площадке уже производится армирование вертикальных конструкций. В скором времени рабочие приступят к подготовке основания под колонны спортивного зала. Он подчеркнул, что строительство спортивных объектов — важное направление столичной политики, так как речь идет о здоровье горожан.

— Именно поэтому программа «Спорт Москвы» предполагает строительство не только стадионов и центров подготовки профессиональных спортсменов, но и большое количество физкультурных центров для всех горожан. Хотя и сооружения спорта высших достижений в Москве приспосабливаются для занятий физкультурой всех желающих, — заключил Рафик Загрутдинов.

Отмечается, что в 2020 году в столице было введено 16 спортобъектов, а всего с 2011 года появилось 136 новых спортивных сооружений, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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