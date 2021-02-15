Опубликованы пять предсказаний Ванги на 2021 год

Фото: youtube.com/ TV Center

Болгарская провидица Ванга, которая скончалась больше двадцати лет назад, оставила после себя множество предсказаний, среди которых — пророчества на 2021 год.

По словам ясновидящей, в этом году человечество найдет лекарство от рака, ученые сделают существенный прорыв в сфере здравоохранения.

Помимо этого, в 2021 году одной из главных проблем России станет демографический кризис. По словам болгарской провидицы, число жителей страны значительно уменьшится в первом полугодии этого года.

Также Ванга предсказывала обострение религиозного конфликта в Европе в 2021 году. По ее словам, европейским странам следует готовиться к военному вторжению мусульман.

Предсказательница также рассказала, что этот год станет непростым для США, их господству придет конец. Лидерство может достаться Китаю или России.

Самым неутешительным предсказанием на 2021 год стали ее слова о грядущих катаклизмах. В этот период жителей планеты ждут не только эпидемии, но и стихийные бедствия. В их числе землетрясения и потопы. Относительно спокойным местом на Земле, по словам Ванги, останется Россия, сообщает Пятый канал.

Читайте также: Землетрясение магнитудой 5,7 зафиксировали в Тихом океане у Новой Каледонии