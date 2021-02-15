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Япония планирует продолжить «настойчивые» переговоры по Курилам
Фото: flickr.com/Ubé

Япония планирует продолжить «настойчивые» переговоры по Курилам

Виктория Родимкина

Внешняя политика

Япония собирается упорно добиваться решения территориального вопроса с Россией, несмотря на поправки к российской Конституции, которые исключают отчуждение территорий страны. Об этом заявил генеральный секретарь японского кабинета министров Кацунобу Като в понедельник, 15 февраля.

— Думаю, что правительство и впредь будет настроено на то, чтобы настойчиво вести переговоры в соответствии с нашим основным курсом на решение территориального вопроса и заключение мирного договора, — заявил Като.

Он отметил, что в прошлом году, после того, как были приняты поправки к Конституции в России, экс-премьер Японии Синдзо Абэ во время разговора с президентом России Владимиром Путиным подтвердил достигнутую ранее договоренность об ускорении переговоров о мирном договоре, сообщает РИА Новости.

Напомним, по итогам Второй мировой войны Москва и Токио не заключили мирный договор. Главным препятствием для его подписания стал нерешенный территориальный спор вокруг южной части Курильских островов — Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы островов Хабомаи.

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