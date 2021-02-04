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Япония захотела новых переговоров с РФ по Курилам
Фото: pixabay.com

Япония захотела новых переговоров с РФ по Курилам

Юлия Ямпольская

Внешняя политика

Премьер-министр Японии Есихидэ Суга пообещал продвинуться в решении спора с РФ, который возник из-за Курильских островов. Об этом в четверг, 4 февраля, сообщает ТАСС.

По словам японского политика, на новых территориях будут соблюдены все договоренности, достигнутые по вопросу спорных территорий. Суга отметил, что сделает все возможное, чтобы сдвинуть ситуацию с мертвой точки. Кроме того, он подчеркнул, что Курилы являются проблемой, которую необходимо решать.

Напомним, по итогам Второй мировой войны Москва и Токио не заключили мирный договор. Главным препятствием для его подписания стал нерешенный территориальный спор вокруг южной части Курильских островов — Итуруп, Кунашир, Шикотан и группы островов Хабомаи.

Япония называет Южные Курилы «северными территориями» и не признает российского суверенитета над ними. Москва, в свою очередь, не признает самого факта территориального спора. Вашингтон считает Южные Курилы частью Японии.

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Южные КурилыРоссияЯпония
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