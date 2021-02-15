Портал поставщиков и электронная торговая площадка «Росэлторг» заявили об интеграции

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Портал поставщиков и электронная торговая площадка «Росэлторг» объявили о бесшовной интеграции ресурсов. Такая мера поможет пользователям авторизоваться, имея учетную запись на одном из сайтов. Об этом в понедельник, 15 февраля, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, благодаря этому представители малого бизнеса смогут получить доступ к опубликованным процедурам на площадке «Росэлторг. Бизнес».

— Портал поставщиков непрерывно развивает систему B2G- и B2B-сделок. По итогам 2020 года предприниматели совершили на портале 490 тысяч закупок общим объемом 61,1 миллиарда рублей, что на 35 процентов превышает показатели 2019 года. В B2B-секторе было проведено 3,4 тысячи закупок с потенциальным объемом свыше 500 миллионов рублей, — отметил Владимир Ефимов.

Уточняется, что портал поставщиков помогает партнерам упростить взаимодействие с внешними площадками и сервисами. Благодаря этому удалось наладить работу более чем с 45 организациями.

Руководитель департамента информационных технологий Эдуард Лысенко отметил, что одним из связующих звеньев при интеграции с «Росэлторгом» стало использование общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности. Такая мера упростила процесс поиска, подписки и участия в закупках. После объединения поставщики портала могут нарастить свой рынок сбыта, принимая участие в закупках крупных корпоративных клиентов площадки «Росэлторг. Бизнес».

Руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков уточнил, что благодаря интеграции ожидается увеличение интереса бизнеса к закупкам на портале в целом. На сегодняшний день на портале зарегистрировано более 205 тысяч организаций и бизнесменов. Среди них почти половина — региональные поставщики, которые хотят найти новые возможности для своего бизнеса, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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