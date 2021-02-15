«Оранжевый» уровень опасности объявили в Москве из-за аномальных морозов

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

«Оранжевый» уровень погодной опасности объявили в столичном регионе из-за аномальных морозов. Об этом в понедельник, 15 февраля, сообщили в пресс-службе Гидрометцентра России.

По информации метеослужбы, предупреждение действует до 22:00 вторника, 16 февраля. В этот период столбик термометра опустится на 7–12 градусов ниже нормы. Кроме того, ночью в столице подморозит до минус 26, а в Подмосковье — до минус 29 градусов.

Такое же предупреждение действовало в столичном регионе в связи с аномальным похолоданием в период с 7 по 9 февраля.

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