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Синоптик рассказал о погоде на европейской части России в марте
Фото: Сергей Ведяшкин//Агентство «Москва»

Синоптик рассказал о погоде на европейской части России в марте

Юлия Курганова

Общество

Экстремально высокой температуры в марте в регионах европейской части страны ожидать не стоит. Показатели будут близки к норме. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

— Март может быть теплым, если будут теплые ветры и воздушные массы поступать, но он не может быть экстремально теплым. При ситуации, когда снега мало, солнце может быстро растопить его, поверхность начнет прогреваться, а затем и сам воздух, но сейчас, очевидно, ситуация другая. Температура в марте ожидается около нормы, — сообщил он.

Синоптик добавил, что россиянам не стоит надеяться, что весна будет ранней, так как никаких предпосылок для этого нет.

Вильфанда отметил, что детальный прогноз для всех регионов на март будет представлен в конце месяца, передает ТАСС.

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