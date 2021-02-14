«Эстафета холода»: москвичам рассказали о погоде в столице в начале весны

Фото: Андрей Никеричев / Агентство «Москва»

Март и первая половина апреля в Москве ожидаются холодными. Об этом в воскресенье, 14 февраля, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

— Такой «холодильник», такое мощное снежное покрывало, которое сформировалось на просторах Среднерусской равнины. Это будет своеобразная камера холода, которая будет оказывать влияние на температурный фон, — пояснил специалист.

Он подчеркнул, что март примет у зимы «эстафету холода».

— По моим оценкам, месяц будет на 1–4 градуса холоднее нормы, с небольшим дефицитом осадков. Причем с пролонгацией на начало апреля, может быть, даже на первую половину апреля. Наступление климатической весны — обычно 27 марта. На мой взгляд, дата будет сдвинута вправо на неделю–две, — цитирует Тишковца РИА Новости.

По словам синоптика, самая поздняя дата схода снега в Москве — 19 апреля. Снежный покров, по мнению Тишковца, сойдет примерно 12–20 апреля, однако в лесах он может продержаться до 1 мая.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд пообещал «пушкинскую» погоду в Москве после выходных. Как пояснил синоптик, такую погоду обеспечит гребень высокого атмосферного давления.

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