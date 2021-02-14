Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
«Эстафета холода»: москвичам рассказали о погоде в столице в начале весны
Фото: Андрей Никеричев / Агентство «Москва»

«Эстафета холода»: москвичам рассказали о погоде в столице в начале весны

Никита Абрамов

Город

Март и первая половина апреля в Москве ожидаются холодными. Об этом в воскресенье, 14 февраля, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

— Такой «холодильник», такое мощное снежное покрывало, которое сформировалось на просторах Среднерусской равнины. Это будет своеобразная камера холода, которая будет оказывать влияние на температурный фон, — пояснил специалист.

Он подчеркнул, что март примет у зимы «эстафету холода».

— По моим оценкам, месяц будет на 1–4 градуса холоднее нормы, с небольшим дефицитом осадков. Причем с пролонгацией на начало апреля, может быть, даже на первую половину апреля. Наступление климатической весны — обычно 27 марта. На мой взгляд, дата будет сдвинута вправо на неделю–две, — цитирует Тишковца РИА Новости.

По словам синоптика, самая поздняя дата схода снега в Москве — 19 апреля. Снежный покров, по мнению Тишковца, сойдет примерно 12–20 апреля, однако в лесах он может продержаться до 1 мая.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд пообещал «пушкинскую» погоду в Москве после выходных. Как пояснил синоптик, такую погоду обеспечит гребень высокого атмосферного давления.

Читайте также: Синоптик рассказал, какими будут май и лето в Москве

Москвазимаснег
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Мама, я айтишника люблю

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Как выбрать хорошую машину... и женщину

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Седой Киркоров: взрослеть стало можно, стареть — пока нет

Максим Ликсутов
Максим Ликсутов

Транспорт по требованию появится в Москве

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Миссия невыполнима: отобрать смартфон у школьника

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Миссия выполнима: научиться говорить ребенку нет

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Не все кончается, поверь мне

Все мнения
О проекте