Синоптик рассказал, какими будут май и лето в Москве

Фото: Александр Авилов / Агентство «Москва»

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал о том, какими ожидаются май и лето 2021 года в столице.

Специалист отметил, что начало весны в столице будет холодным, тогда как май и лето, напротив, порадуют столичных жителей теплом. Он также сообщил, что наступление климатической весны с 27 марта может сдвинуться на одну–две недели. А снежный покров, по мнению синоптика, сойдет примерно 12–20 апреля, однако в лесах он может продержаться до мая.

— А потом климатические качели пройдут в обратную сторону. Вторая половина апреля, май, весенне-летний сезон будут теплыми и местами жаркими. Климатическая система пойдет в знак «плюс» и компенсирует нам все неприятности, связанные с холодом. Будет резкое наступление весны по всем фронтам, это вызовет, на мой взгляд, сложную паводковую ситуацию в этом весеннем сезоне, — пояснил Тишковец.

Ранее синоптик рассказал, когда москвичам ждать весну.

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