Специальная программа «Неделя Берлинале» пройдет в столичном кинотеатре

Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»

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С 25 февраля по 1 марта в кинотеатре «Москино Факел» состоится специальная программа «Неделя Берлинале». Об этом в понедельник, 15 февраля, рассказали в пресс-службе киносети.

Отмечается, что зрители смогут посмотреть киноленты, которые были отмечены призами Берлинского международного кинофестиваля.

— В программе: мрачная притча «Туринская лошадь» венгерского режиссера Белы Тарра, документальный фильм о постановке пьесы Шекспира в итальянской тюрьме «Цезарь должен умереть» кинорежиссеров Паоло и Витторио Тавиани, лирическая фантазия о любви «О теле и душе» Ильдико Эньеди и другие, — цитирует слова собеседника ТАСС.

Уточняется, что каждый фильм будет показан на языке оригинала с русскими субтитрами. Узнать расписание и купить билеты на киноленты можно онлайн на официальном сайте кинотеатра.

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