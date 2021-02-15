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Жизнь в Заполярье и лекции по истории моды: столичные парки подготовили новую онлайн-программу
Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Жизнь в Заполярье и лекции по истории моды: столичные парки подготовили новую онлайн-программу

Ксения Монахова

Город

Московские парки подготовили новую онлайн-программу для горожан. Так, с 16 по 21 февраля на их официальных страницах в социальных сетях появятся лекции об истории, искусстве и по дизайну, а также мастер-классы и интересные экскурсии.

В парке «Ходынское поле» проведут видеоуроки по стретчингу. Участники смогут укрепить мышцы спины и научатся правильно делать растяжку. Видеопост будет опубликован 16 февраля в 12:00 на страницах парка в соцсетях «ВКонтакте», «Фейсбук», «Инстаграм».

На онлайн-занятии цикла «Мастерская балета в усадьбе Воронцово» москвичам расскажут и покажут некоторые базовые движения балерин, которые помогают укрепить каркасные мышцы спины. Полезные упражнения будут доступны 19 февраля в 18:00 в соцсетях усадьбы.

Таганский парк подготовил для горожан полезную программу, посвященную 115-летию со дня рождения Агнии Барто. Участникам лекции расскажут о жизни писательницы, а также прочитают любимые детские стихотворения. Видео станет доступно 17 февраля в 12:00 на страницах парка. А 21 февраля в 11:00 покажут познавательную видеолекцию о языковой культуре, приуроченную к Международному дню родного языка.

В соцсетях парка «Северное Тушино» зрителей ждут видеолекции о французском модельере Юбере де Живанши. Он окончил Школу изящных искусств в Париже, после чего создавал образы для актрисы Одри Хепберн и первой леди США — Жаклин Кеннеди. О его жизни и творческом кредо расскажут 19 февраля в 17:00. Также для подписчиков будет доступна онлайн-лекция «Богатства Ямала». Это заключительное видео цикла «Открой Арктику» выйдет 20 февраля в 09:00, оно познакомит пользователей с историей и географией этого сурового, но прекрасного края.

В парке «Сокольники» будет доступна виртуальная экскурсия «Ширяево поле». А парк «Красная Пресня» предоставит мастер-класс по масляной живописи, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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