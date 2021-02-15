Нефть дорожает на фоне новостей об улучшении ситуации с COVID-19

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Мировые цены на нефть утром в понедельник растут за счет снижения угрозы коронавируса для спроса на сырье. Об этом свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков 15 февраля.

Так, по состоянию на 7:32 по московскому времени цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent увеличилась на 1,75 процента. Она составила 63,52 доллара за баррель. Мартовские фьючерсы на WTI подорожали на 2,15 процента — до 60,75 доллара за баррель.

Зарубежные СМИ сообщили, что спрос на нефть в Америке резко вырос, так как увеличились объемы переработки в связи с ожиданиями на восстановление экономики.

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