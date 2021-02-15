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Цена нефти Brent превысила 63 доллара впервые с января 2020 года
Фото: pixabay.com

Цена нефти Brent превысила 63 доллара впервые с января 2020 года

Юлия Курганова

Экономика

Цена апрельского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE поднялась на 1,31 процента и достигла 63,27 доллара за баррель. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

В последний раз стоимость Brent была выше 63 долларов за баррель в январе 2020 года.

К 02:21 по московскому времени нефть Brent выросла в цене на 1,39 процента и торговалась на уровне 63,3 доллара за баррель. В то же время нефть WTI дорожала на 1,4 процента, до 60,2 доллара, передает ТАСС.

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