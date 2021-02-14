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Новак заявил, что в 2021 году средняя цена нефти будет от 45 до 60 долларов за баррель
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Новак заявил, что в 2021 году средняя цена нефти будет от 45 до 60 долларов за баррель

Анастасия Волоснова

Экономика

Цена на нефть в текущем году будет находиться в диапазоне от 45 до 60 долларов за баррель. Об этом рассказал заместитель председателя правительства Александр Новак в воскресенье, 14 февраля, в программе «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на телеканале «Россия 1».

По его словам, в настоящее время нефтяной рынок сбалансирован, о чем свидетельствует низкая волатильность, которую можно было наблюдать последние несколько месяцев. Новак добавил, что существующие цены на нефть соответствуют ситуации на рынке.

— Я думаю, что средняя цена в 2021 году будет в диапазоне примерно от 45 до 60 долларов за баррель, — отметил вице-премьер.

Ранее Новак сообщил, что строительство газопровода «Северный поток — 2» завершилось более чем на 95 процентов.

Читайте также: Газ и санкции: эксперты прокомментировали ситуацию с «Северным потоком — 2»

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