Названы знаки зодиака, представительницы которых станут мамами в 2021 году

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Астрологи утверждают, что в 2021 году многие семьи могут ожидать пополнения. Чувство материнства, по словам экспертов, испытают представительницы сразу пяти знаков зодиака.

Так, осенью узнать о беременности могут Тельцы. Однако рассказать о новом положении представительницы захотят не сразу. Желание стать мамой у них было столько, что будет важнее насладиться этим наедине с собой.

Раки хоть и не ждали прибавления, но тоже могут начать готовиться к новому статусу. Из-за кризиса они хотели сильнее сконцентрироваться на работе. Однако, по словам астрологов, Вселенная апеллирует к другим фактам —представительницы знака могут быть поистине счастливыми только при наличии детей.

О рождении ребенка не могли подумать и чувствительные Девы. Счастливая новость ждет их уже в ближайшее время. Эксперты предостерегают женщин от чрезмерной эмоциональности и переживаний. Всех необходимым ресурсов вполне хватит, чтобы дать малышу необходимое.

Неожиданный сюрприз ждет и Стрельцов. Они отправятся в путешествие, в котором удастся забеременеть. Подготовка к родам окажется хлопотной, однако вскоре все восстановится, а новоиспеченным родителям останется лишь наслаждаться новыми или давно забытыми ощущениями.

Шокирует новость о беременности Водолеев. Однако такая новость окажется крайне приятной. Благодаря этому, представительница наконец решатся на переезд в дом мечты, сообщает «Пятый канал».

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