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Международный центр перспективных исследований появится на Ленинском проспекте
Фото: Пресс-служба Москомархитектуры

Международный центр перспективных исследований появится на Ленинском проспекте

Юлия Ямпольская

Город
Россия, Москва, Ленинский проспект, 6 Карта всех событий

Международный центр перспективных исследований построят на Ленинском проспекте в столице. Об этом в понедельник, 15 февраля, сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

По его словам, объект будет находиться в недостроенном здании рядом с НИТУ МИСиС по адресу Ленинский проспект, дом 6. Его общая площадь составит порядка 20 тысяч квадратных метров.

— Авторы учли значимое окружение и предлагают облицевать здание белыми панелями с технологичным узором и дополнить их более классическими элементами оформления. Вместе с активным использование витражного остекления и продуманным благоустройством получился современный объект, который гармонично дополнит городскую среду в этом районе, — рассказал Кузнецов.

На первом уровне расположат кафе на 75 посадочных мест, выставочные площади, конференц-центр на 218 человек. В центральной части будут находиться коворкинги, лекционные аудитории, помещения для проведения семинаров, кабинеты ученых. С 8 по 10 этаж – блок научной деятельности с лабораториями и кабинетами научных сотрудников. Помимо этого, оборудуют паркинг на 59 мест.

Вокруг здания организуют пешеходные зоны: специалисты высадят различные породы деревьев, кустарников и трав, на центральной площади установят малые архитектурные формы.

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Ленинский проспектМосква
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