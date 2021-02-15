Платформу Кубанская Курского направления МЖД переименовали

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Россия, Москва, Юго-Восточная хорда Карта всех событий

Платформу Кубанская Курского направления Московской железной дороги (МЖД) переименовали в Люблино. Об этом сообщается на сайте МЖД в понедельник, 15 февраля.

Так, станция Курского направления МЖД и второго маршрута Московских центральных диаметров переименована в более привычное для местных жителей Люблино. С такой просьбой в компанию обратились столичные власти. Решение о переименовании платформы было принято с учетом пожеланий горожан.

Станция Люблино расположена в одноименном районе города. Каждый день ею пользуются свыше трех тысяч пассажиров, сообщает пресс-служба МЖД.

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