Платформу Кубанская Курского направления МЖД переименовали
Платформу Кубанская Курского направления Московской железной дороги (МЖД) переименовали в Люблино. Об этом сообщается на сайте МЖД в понедельник, 15 февраля.
Так, станция Курского направления МЖД и второго маршрута Московских центральных диаметров переименована в более привычное для местных жителей Люблино. С такой просьбой в компанию обратились столичные власти. Решение о переименовании платформы было принято с учетом пожеланий горожан.
Станция Люблино расположена в одноименном районе города. Каждый день ею пользуются свыше трех тысяч пассажиров, сообщает пресс-служба МЖД.
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