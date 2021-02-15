Остановки на МЦД-1 и Белорусском направлении возобновлены

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Россия, МЦД-1 Белорусско-Савёловский диаметр, станция Баковка Карта всех событий

Остановки на станциях Баковка, Сколково, Немчиновка, Сетунь и Рабочий поселок возобновили. Об этом в понедельник, 15 февраля, сообщили в Twitter-аккаунте ЦППК.

Ранее сообщалось, что поезда в сторону Лобни не останавливались на этих станциях из-за незапланированной остановки состава на станции Баковка. Уточняется, что поезд продолжил движение.

Остановки на станциях Баковка, Сколково, Немчиновка, Сетунь, Рабочий поселок возобновлены, остановившийся ранее поезд продолжил движение. Возможны точечные корректировки расписания для ввода в график, просим следить за объявлениями. — ЦППК (@centralppk) February 15, 2021

Пассажиров призвали следить за объявлениями в связи с возможными корректировками расписания.

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