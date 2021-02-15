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Ряд поездов следует с увеличенным интервалом на МЦД-1 и Белорусском направлении
Фото: Владимир Новиков, «Вечерняя Москва»

Ряд поездов следует с увеличенным интервалом на МЦД-1 и Белорусском направлении

Юлия Ямпольская

Транспорт
Россия, Московская область, Одинцово, посёлок Баковка Карта всех событий

На МЦД-1 и Белорусском направлении от Одинцова в сторону столицы ряд поездов следует с увеличенным интервалом. Об этом в понедельник, 15 февраля, сообщили в Twitter-аккаунте ЦППК.

Уточняется, что поезда в сторону Лобни не останавливаются на станциях Баковка, Сколково, Немчиновка, Сетунь, а также Рабочий поселок из-за незапланированной остановки состава на станции Баковка.

Ранее сообщалось, что электрички на Горьковском направлении Московской железной дороги (МЖД) задерживаются из-за инцидента с пассажиром.

Читайте также: График ряда поездов Савеловского и Белорусского направлений МЖД изменят с 15 февраля

МЦДМосквапоезд
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