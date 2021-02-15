Движение в центре Москвы затруднено из-за аварии с участием пяти автомобилей

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Россия, Москва, Тверская улица, 9 Карта всех событий

Пять автомобилей, в том числе такси, столкнулись в центре Москвы. Об этом в понедельник, 15 февраля, сообщает Telegram-канал столичного департамента транспорта.

Крупное ДТП произошло по адресу улица Тверская, дом 9. Информация о пострадавших на данный момент уточняется.

На месте происшествия работают городские службы. Автомобилистов призвали заранее планировать маршруты объезда из-за затрудненного движения в сторону центра.

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