Многопрофильный комплекс появится у Детской больницы святого Владимира в Москве

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Денис Гришкин

В Москве у Детской больницы святого Владимира появится многопрофильный комплекс, который будет состоять из операционного и реанимационного отделений, отделений эндоскопических исследований и интенсивной терапии. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, здание комплекса будет сложной конфигурации, на месте организуют внутренние дворы. Также в комплексе планируется разместить холл со стеклянной крышей, где будут находиться зоны ожидания, детские игровые зоны, стойки регистрации и кафе.

— В подвале разместят центральное стерилизационное отделение, больничную аптеку, прачечную, служебные и бытовые помещения. Также создадут отделения эндоскопических исследований, реанимационное и интенсивной терапии, операционный блок, — сказал Андрей Бочкарев.

В медкомплексе будут созданы лаборатории, конференц-залы и комнаты для персонала.

Как отметил председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов, в здании разместят одноместные и двухместные палаты, в которых возможно пребывание детей с родителями, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Читайте также: Новый спортивный комплекс построят для волейбольной школы в Текстильщиках