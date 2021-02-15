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Участок Симоновской набережной реконструируют и благоустроят в столице
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Участок Симоновской набережной реконструируют и благоустроят в столице

Юлия Ямпольская

Город
Россия, Москва, Симоновская набережная Карта всех событий

В столице проведут реконструкцию участка Симоновской набережной. Об этом в понедельник, 15 февраля, сообщили в пресс-службе Москомстройинвеста.

По словам руководителя ведомства Анастасии Пятовой, в рамках проекта специалисты смогут создать качественную улично-дорожную сеть для обслуживания строящихся жилых комплексов, а также стадиона «Торпедо» имени Э. А. Стрельцова, который на данный момент находится на стадии реконструкции.

Кроме того, работы проведут на участке Симоновской набережной от Крутицкой набережной до улицы Ленинская Слобода общей площадью 2,6 тысячи квадратных метров. Так, планируется берегоукрепление участка набережной протяженностью 1,3 тысячи квадратных метров.

Помимо этого, на обновленной набережной заменят мощение, построят площадки для отдыха и велодорожки, а также площадки для летних кафе и другие рекреационные объекты.

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реконструкцияСимоновская набережнаяМосква
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