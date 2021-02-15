Жители России смогут увидеть сближение Луны и Марса

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У россиян, проживающих в районе Башкирии, появится возможность увидеть сближение Луны и Марса. Об этом в понедельник, 15 февраля, сообщается на сайте уфимского городского планетария.

Отмечается, что за необычным небесным явлением можно понаблюдать в ночь с 18 на 19 февраля. С наступлением темноты оба светила приблизятся друг к другу над южным горизонтом в созвездии Овна.

Уточняется, что Красная планета будет видна над Луной как яркая желтая звезда. Ожидается, что оба светила зайдут за горизонт в ночное время: Луна – в 1:48, а Марс – на час позже.

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