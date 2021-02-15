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Число зарядных станций для электробусов в Москве вырастет до 383 к концу 2022 года
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Число зарядных станций для электробусов в Москве вырастет до 383 к концу 2022 года

Юлия Ямпольская

Транспорт

Порядка 230 зарядок для электробусов появится в столице в 2021 и 2022 году. Об этом в понедельник, 15 февраля, сообщает Telegram-канал Департамента транспорта Москвы.

Так, к концу 2022 года в городе их количество увеличится до 383. В ведомстве отметили, что от зарядных станций зависит запуск новых экологичных маршрутов.

Кроме того, горожанам рассказали, что зарядные станции работают в зимний и летний период, пополняя запас энергии электробусов за 6–10 минут. После этого транспорт может без сбоев пройти еще около 50 километров.

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