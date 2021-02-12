Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Электробусы в течение трех лет работают без сбоев и задержек
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Электробусы в течение трех лет работают без сбоев и задержек

Анастасия Волоснова

Город

В течение трех лет электробусы работают без сбоев и задержек даже в зимний период. Об этом сообщает Департамент транспорта Москвы в своем Telegram-канале.

По данным ведомства, батарея электробуса не замерзнет при температуре минус 40 градусов. Устойчивость к холоду возможна благодаря системе термостатирования, которая дает гарантию долгого срока работы батареи.

Отмечается, что к концу 2021 года по улицам Москвы будет ездить одна тысяча электробусов. Это позволит увеличить количество маршрутов и сделать воздух в городе чище.

— Электробусы имеют коэффициент выхода на линию 0,98 — самый высокий среди общественного транспорта. За все время работы на маршрутах не было ни одного случая, когда машина не вышла на линию по причине сбоя в работе батарей, — отметил директор по развитию дивизиона общественного городского транспорта «Группы ГАЗ» Виктор Маковецкий.

По его словам, перед выпуском электробусов на столичные дороги специалисты провели длительные испытания. За три года работы экологичный транспорт доказал свою эффективность, считает Маковецкий.

Читайте также: Снегопад не повлиял на работу общественного транспорта в Москве

электробусытранспорт столицыэкология
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Никита Миронов  
Никита Миронов  

Как выбрать хорошую машину... и женщину

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Миссия невыполнима: отобрать смартфон у школьника

Максим Ликсутов
Максим Ликсутов

Транспорт по требованию появится в Москве

Владимир Григорьев
Владимир Григорьев

Выход из кризиса будет плавным

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Не все кончается, поверь мне

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Книга — подарок на все времена

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Москва кабацкая: не требуйте долива после отстоя

Все мнения
О проекте