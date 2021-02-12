Электробусы в течение трех лет работают без сбоев и задержек

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

В течение трех лет электробусы работают без сбоев и задержек даже в зимний период. Об этом сообщает Департамент транспорта Москвы в своем Telegram-канале.

По данным ведомства, батарея электробуса не замерзнет при температуре минус 40 градусов. Устойчивость к холоду возможна благодаря системе термостатирования, которая дает гарантию долгого срока работы батареи.

Отмечается, что к концу 2021 года по улицам Москвы будет ездить одна тысяча электробусов. Это позволит увеличить количество маршрутов и сделать воздух в городе чище.

— Электробусы имеют коэффициент выхода на линию 0,98 — самый высокий среди общественного транспорта. За все время работы на маршрутах не было ни одного случая, когда машина не вышла на линию по причине сбоя в работе батарей, — отметил директор по развитию дивизиона общественного городского транспорта «Группы ГАЗ» Виктор Маковецкий.

По его словам, перед выпуском электробусов на столичные дороги специалисты провели длительные испытания. За три года работы экологичный транспорт доказал свою эффективность, считает Маковецкий.

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