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Более 400 детей ежегодно получают помощь в онкологическом центре Морозовской больницы
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Более 400 детей ежегодно получают помощь в онкологическом центре Морозовской больницы

Виктория Родимкина

Город
Россия, Москва, 4-й Добрынинский переулок, 1/9к1АКарта всех событий

В столице с 2014 года в Морозовской детской больнице функционирует Центр детской гематологии и онкологии. Ежегодно там оказывают помощь свыше 400 детям и подросткам с онкологическими заболеваниями.

В центре размещены отделения онкологии и гематологии, реанимации и интенсивной терапии. Там же располагается отделение трансплантации костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток для детей, которое является единственным в Москве. За время работы отделения медики уже выполнили 109 трансплантаций костного мозга.

— С момента создания центра у нас прошли лечение более 2,3 тысячи детей. Надо отметить, что в большинстве случаев болезнь удается победить, — отметил главный детский гематолог Москвы, заведующий отделением онкологии и гематологии Морозовской больницы Константин Кондратчик.

Он уточнил, что в центре применяются самые современные методы лечения, которые были разработаны ведущими российскими, европейскими и американскими центрами.

Отделения центра работают круглосуточно, что позволяет оказывать помощь детям с онкологическими заболеваниями, а также консультировать о лечении пациентов разные медучреждения Москвы.

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