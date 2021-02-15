Коуч рассказала, как позаботиться о психологическом здоровье во время пандемии

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Коуч Виктория Насонова поделилась советами о том, как укрепить свое здоровье на фоне пандемии коронавирусной инфекции. Об этом сообщает ФАН.

— В современном мире тема психосоматики имеет невероятную популярность. Однако по-прежнему мы до конца не осознаем, что нарушения нашего здоровья — это не столько сбой системы в организме, связанный со стрессом, или определенный набор симптомов, сколько восстановление организма в процессе разрешения внутренних психологических конфликтов, — объяснила Виктория Насонова.

Коуч подчеркнула, что в первую очередь следует перестать следить за новостями о пандемии.

— Во-первых, нужно выходить из негативного информационного потока. Переставайте следить за новостями из мира коронавируса. Во-вторых, переводите внимание на себя: чем мне интересно заниматься, что такого в своей жизни я давно хочу или не хочу делать, позволяю или не позволяю себе, — посоветовала Виктория Насонова.

По ее мнению, нужно также ломать стереотипы: обратиться к специалисту по психосоматике и трансформировать свои страхи, тревоги, беспокойство.

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