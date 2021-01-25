Результат пессимизма: психолог рассказала об эффекте самовнушения болезней

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Некоторые фразы, употребляемые человеком, могут спровоцировать у него развитие тех или иных заболеваний, считает немецкий психотерапевт Носсрат Пезешкиан. Опасно и возможно ли это, корреспонденту ФАН рассказала психолог Марианна Абравитова.

Обычно людей загоняют в депрессивное состояние их же переживания и мысли. Это может стать причиной эмоционального срыва. Также есть те, кто из-за малейшего недомогания могут внушить себе предстоящую серьезную болезнь.

— Это своеобразный аутотренинг, эффективно работающий наоборот. Иногда люди даже умирают от этого. Они просто перестают бороться за жизнь на духовном уровне, — пояснила психолог.

При этом она подчеркнула: если действительно больные люди не верят в свое выздоровление, они быстро приходят к летальному исходу. От настроя зависят иммунитет, сила и метаболизм. По ее словам, физику тела формируют именно убеждения и мысли человека. Все это относится ко всем известному понятию — психосоматике. Благодаря ему современные психотерапевты могут определить состояние болеющего человека.

Поэтому Марианна Абравитова советует держаться оптимистичного настроя, быть в гармонии с собой.

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