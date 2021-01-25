Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Результат пессимизма: психолог рассказала об эффекте самовнушения болезней
Фото: pexels.com

Результат пессимизма: психолог рассказала об эффекте самовнушения болезней

Елена Фролова

Здоровье

Некоторые фразы, употребляемые человеком, могут спровоцировать у него развитие тех или иных заболеваний, считает немецкий психотерапевт Носсрат Пезешкиан. Опасно и возможно ли это, корреспонденту ФАН рассказала психолог Марианна Абравитова.

Обычно людей загоняют в депрессивное состояние их же переживания и мысли. Это может стать причиной эмоционального срыва. Также есть те, кто из-за малейшего недомогания могут внушить себе предстоящую серьезную болезнь.

— Это своеобразный аутотренинг, эффективно работающий наоборот. Иногда люди даже умирают от этого. Они просто перестают бороться за жизнь на духовном уровне, — пояснила психолог.

При этом она подчеркнула: если действительно больные люди не верят в свое выздоровление, они быстро приходят к летальному исходу. От настроя зависят иммунитет, сила и метаболизм. По ее словам, физику тела формируют именно убеждения и мысли человека. Все это относится ко всем известному понятию — психосоматике. Благодаря ему современные психотерапевты могут определить состояние болеющего человека.

Поэтому Марианна Абравитова советует держаться оптимистичного настроя, быть в гармонии с собой.

Читайте также: Два глубоких выдоха: эксперт рассказал, как победить эмоциональное выгорание

психологхорошее настроениеплохое настроение
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

На вашингтонском фронте без перемен

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Всех излечит, исцелит телевизор-Айболит

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Со счастьем у людей по-прежнему проблемы

Виктор Садовничий
Виктор Садовничий

Долина, Мастер и Ноев ковчег: чем удивит МГУ

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Владимир Высоцкий: живи и терпи

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Грибы, трава, плесень: что растет внутри человека

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Гарик Харламов: сказка о сильно пьющем принце

Все мнения
О проекте