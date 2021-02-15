«Калашников» впервые представит миру новый автомат АК-19

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Группа компаний «Калашников» планирует представить за рубежом новейший 5,56-миллиметровый АК-19. Об этом рассказали в пресс-службе «Калашникова» в понедельник, 15 февраля.

— Мировая премьера АК-19 состоится на крупнейшей оружейной выставке Ближнего Востока IDEX 2021, которая пройдет с 21 по 25 февраля в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби, — уточнили в пресс-службе.

Там отметили, что новое оружие российского производства уже вызвало интерес в странах Ближнего Востока, которые применяют патрон 5,56х45 миллиметров как штатный боеприпас.

В пресс-службе добавили, что АК-19 обеспечит эффективность всесуточного применения в условиях жаркого климата. Автомат надежен в работе и неприхотлив в обслуживании, подчеркнули разработчики.

Генеральный директор группы Дмитрий Тарасов сообщил, что АК-19 полностью ориентирован на внешний рынок — автомат использует патрон 5,56х45 миллиметров, передает ТАСС.

Впервые автомат АК-19 был представлен на Международном военно-техническом форуме «Армия-2020».

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