Движение на севере Москвы ограничено из-за столкновения двух автомобилей

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Россия, Москва, Бутырская улица, 2Ас1 Карта всех событий

Два легковых автомобиля столкнулись на севере Москвы. Об этом в понедельник, 15 февраля, сообщает Telegram-канал столичного департамента транспорта.

Авария произошла по адресу Бутырская улица, дом 2а, строение 1. Информации о пострадавших не поступало. На данный момент все полосы движения в направлении ТТК заняты, организовано реверсивное движение через полосу встречного направления.

Столичных водителей призвали выбирать маршруты объезда.

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