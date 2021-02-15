Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Более 150 сельскохозяйственных ярмарок проведут в Подмосковье за 2021 год
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Более 150 сельскохозяйственных ярмарок проведут в Подмосковье за 2021 год

Елена Фролова

Товары

Власти Подмосковья собираются провести на территории региона более 150 сельскохозяйственных ярмарок за 2021 год. Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

— С учетом сезонности созревания овощей и фруктов и стабильной работы организаторов данных мероприятий ожидаемое количество сельскохозяйственных ярмарок может увеличиться до 200, — отметил исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский.

По его словам, ярмарки проведут во всех муниципальных образованиях. Он также напомнил, что с 2018 года на территории области было организовано более 480 сельскохозяйственных ярмарок. В прошлом году у покупателей большой популярностью пользовались мясо, овощи и продукция пчеловодства.

Читайте также: Сергей Собянин: Московские ярмарки стали центрами общественной жизни

ярмаркаМосковская областьСергей Воскресенский
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Максим Лещев
Максим Лещев

Офис, квартира или дом: в какую недвижимость лучше вложиться

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Америке грозит раскол

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Мама, я айтишника люблю

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Седой Киркоров: взрослеть стало можно, стареть — пока нет

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Как выбрать хорошую машину... и женщину

Максим Ликсутов
Максим Ликсутов

Транспорт по требованию появится в Москве

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Миссия выполнима: научиться говорить ребенку нет

Все мнения
О проекте