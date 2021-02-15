Более 150 сельскохозяйственных ярмарок проведут в Подмосковье за 2021 год

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Власти Подмосковья собираются провести на территории региона более 150 сельскохозяйственных ярмарок за 2021 год. Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

— С учетом сезонности созревания овощей и фруктов и стабильной работы организаторов данных мероприятий ожидаемое количество сельскохозяйственных ярмарок может увеличиться до 200, — отметил исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский.

По его словам, ярмарки проведут во всех муниципальных образованиях. Он также напомнил, что с 2018 года на территории области было организовано более 480 сельскохозяйственных ярмарок. В прошлом году у покупателей большой популярностью пользовались мясо, овощи и продукция пчеловодства.

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