Четыре природоохранные зоны Москвы освободили от самостроя в 2020 году

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Россия, Москва, природно-исторический парк Битцевский лес Карта всех событий

В прошлом году Госинспекция по недвижимости освободила от самостроя четыре природоохранные зоны в Москве. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в понедельник, 15 февраля.

По его словам, площадь демонтированных объектов в особых зонах составила 12,37 тысячи квадратных метров. Заммэра уточнил, что природоохранные зоны в городе находятся на контроле.

— В 2020 году по итогам проведенных проверок от самостроя были освобождены четыре природоохранные зоны — природный заказник «Долина реки Сетунь», парк «Битцевский лес», а также водоохранные зоны реки Яуза и Чермянка, — сказал Владимир Ефимов.

Начальник Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский отметил, что все строения, которые были демонтированы на территории природоохранных зон в прошлом году, были построены без разрешительной документации. Почти все объекты были в неудовлетворительном состоянии, они представляли угрозы для жизни и здоровья людей, добавил Владислав Овчинский.

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