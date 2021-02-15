Москва вновь вошла в рейтинг самых привлекательных для инвесторов городов мира

Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

Столица впервые с 2014 года вновь вошла в топ самых привлекательных для инвесторов городов мира по результатам 2020 года. Об этом в понедельник, 15 февраля, сообщает Telegram-канал «Экономика Москвы».

Уточняется, что в глобальном рейтинге городов будущего fDi Intelligence от Financial Times Москва заняла 22-е место. В этот топ входят города, признанные самыми перспективными для притока инвестиций, экономического развития и расширения бизнес-среды. В рейтинге Москва опередила Сан-Франциско, Вильнюс и Монреаль.

По словам заместителя мэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, в течение последних лет в городе провели масштабную работу по преобразованию. Так, появились разнообразные механизмы поддержки инвесторов, современная инфраструктура, прямое и оперативное взаимодействие с бизнесом.

Получить такой высокий результат в рейтинге Москве помогли благоприятная среда для ведения бизнеса, комплексная система мер поддержки инвесторов, в том числе и иностранных, оперативное взаимодействие с бизнесом, а также наличие специальных механизмов для выгодной локализации производств и многое другое.

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