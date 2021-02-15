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Карантин по бешенству введен в подмосковном городском округе Подольск
Фото: Pixabay / Nicholas Demetriades

Карантин по бешенству введен в подмосковном городском округе Подольск

Елена Фролова

Общество

Ограничительные меры, связанные с карантином по бешенству животных, введены в городском округе Подольск Московской области с 15 февраля. Об этом сообщают «Вести Подмосковья».

При этом сняты карантинные ограничения в дух других округах региона — Домодедово и Ступино. Соответствующие постановления, подписанные губернатором области Андреем Воробьевым, опубликованы на официальном сайте правительства региона.

Неблагоприятной в городском округе Подольск признана деревня Бородино. Здесь временно нельзя проводить выставки собак и кошек, торговать домашними животными и вывозить их за пределы указанного населенного пункта. Кроме того, на территории округа признана неблагоприятной зоной территория от западной границы поселка Сертякино вдоль границы округа до северной границы поселка Кузнечики, далее — до южной границы поселка Леспроект. Здесь нельзя продавать домашних питомцев, а также отлавливать и вывозить диких зверей.

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бешенство диких животныхМосковская областьПодольск
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