Астролог назвала дни с 15 по 21 февраля, которые принесут удачу и любовь

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Астролог Яна Ваганова составила гороскоп удачи на каждый день и рассказала, какие дни на неделе с 15 по 21 февраля станут наиболее благоприятными в любви. Об этом сообщает ФАН.

Итак, понедельник, 15 февраля, по мнению астролога, — день, располагающий к веселью, творчеству, остроумию и проявлению талантов. После обеда можно пройтись по магазинам. Эта дата полна любви, романтики и здорового авантюризма. Можно смело отправляться в путешествия.

Вторник Яна Ваганова назвала благоприятным и интуитивным днем. Он обещает новые знакомства, особенно с противоположным полом. Также 16 февраля подходит для поездок и шопинга. Желательно сделать акцент на отдыхе. Романтическим встречам будет сопутствовать удача.

В среду нужно уделить особенное внимание верности и дружбе. Эксперт советует заняться домашними делами и совершить прогулку по лесу. В этот день лучше не начинать важных и ответственных дел. Его также не стоит посвящать решению материальных вопросов. Можно посетить конные клубы и провести время с лошадями.

Астролог советует слушать интуицию в четверг, 18 февраля. С утра может пойти что-то не так, но не стоит поддаваться плохому настроению. Недовольство лишь отнимет силы. Полезны в этот день физические нагрузки. Также благоприятными будут занятия творчеством или музыкой.

Следующий день, пятница, будет посвящен физическим и духовным трансформациям. С людьми может сыграть злую шутку склонность к беспорядочному питанию. А вот настроит на позитив ужин при свечах или еда, приготовленная на огне. Самым смелым астролог порекомендовала посетить баню и обтереться снегом после парилки.

Девиз субботы будет звучать так: «В жизни нужно попробовать все!». В этот день будут доминировать темы эстетики, красоты, внешнего вида и удовольствий. Дела будут результативными. Помимо этого, 20 февраля благоприятствует общению с друзьями, стрижкам и маникюру, покупке чего-то нового.

В воскресенье энергия дня будет благоприятствовать людям интеллектуального труда. Некоторые найдут свой путь в жизни. Многие будут испытывать желание узнать что-то новое, а информация будет впитываться гораздо лучше, чем обычно.

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